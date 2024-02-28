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Иван Артемьевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Артемьевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
77-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
05.07.1879
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.26, лист: 129
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 муж
Умерш. - Петр Иванович, сын крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Иван Артемьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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