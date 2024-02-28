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Александр Антонович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Александр Антонович
Тип записи
о смерти
Номер записи
68-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
17.11.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
умерший крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 81
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Екатерина Александровна, дочь умершего крестьянина (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Александр Антонович, умерший крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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