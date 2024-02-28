Александр Антонович
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Александр Антонович
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 68-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 17.11.1878
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- умерший крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 81
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Екатерина Александровна, дочь умершего крестьянина (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Александр Антонович, умерший крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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