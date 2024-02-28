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Екатерина Александровна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Екатерина Александровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
68-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.11.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дочь умершего крестьянина
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата смерти
17.11.1878
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от кашля
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 81
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Екатерина Александровна, дочь умершего крестьянина (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Александр Антонович, умерший крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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