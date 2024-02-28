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Григорий Феоктистович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Григорий Феоктистович
Тип записи
о смерти
Номер записи
67-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
24.10.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
поступивший в военную службу
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Иоанн Фортинский;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 80
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Елизавета Григорьевна, Дочь поступившего в военную службу умершего (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Григорий Феоктистович, поступивший в военную службу (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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