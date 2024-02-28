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Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Василий Иванович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
53-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.09.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Дата смерти
22.09.1877
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Исповедывал: священник Николай Остроумов;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 43
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 муж
Умерш. - Василий Иванович
Отец умерш. - Иван Иларионович, бывший дворовый человек г.Логвеновых (с. Жилконцы, Ильицынская вол. вол., Зарайский у. у., Рязанская губ. губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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