Василий Иванович
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Василий Иванович
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 53-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 22.09.1877
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Дата смерти
- 22.09.1877
- Возраст (месяцев)
- 2
- Причина смерти
- от поноса
- Священнослужители
- Исповедывал: священник Николай Остроумов;
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 43
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 9 муж
Умерш. - Василий Иванович
Отец умерш. - Иван Иларионович, бывший дворовый человек г.Логвеновых (с. Жилконцы, Ильицынская вол. вол., Зарайский у. у., Рязанская губ. губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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