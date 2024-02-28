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Дмитрий Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Дмитрий Федорович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
45-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
12.04.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
сын крестьянина собственника
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата смерти
12.04.1877
Возраст (месяцев)
5
Причина смерти
от колики
Священнослужители
Исповедывал: священник Николай Остроумов;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 41
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 муж
Умерш. - Дмитрий Федорович, сын крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Федор Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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