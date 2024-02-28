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Александр Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Александр Федорович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
25-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.01.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
сын крестьянина собственника
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата смерти
24.01.1876
Возраст (лет)
6
Причина смерти
от кашля
Священнослужители
Исповедывал: священник Николай Остроумов;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 293
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 муж
Умерш. - Александр Федорович, сын крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Федор Васильевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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