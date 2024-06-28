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Кондратий Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Кондратий Николаевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
21-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
18.12.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
умерший солдат
Священнослужители
Исповедывал: священник Николай Остроумов;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 206
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 муж
Умерш. - Александр Кондратьевич, сын умершего солдата
Отец умерш. - Кондратий Николаевич, умерший солдат
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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