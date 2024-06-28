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Александр Кондратьевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Александр Кондратьевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
21-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.12.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
сын умершего солдата
Дата смерти
18.12.1875
Возраст (лет)
12
Причина смерти
от горловой боли
Священнослужители
Исповедывал: священник Николай Остроумов;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 206
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 муж
Умерш. - Александр Кондратьевич, сын умершего солдата
Отец умерш. - Кондратий Николаевич, умерший солдат
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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