Максим Яковлевич
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Максим Яковлевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 19-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 06.12.1875
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- бывший дворовый г.Чуфаровского
- Дата смерти
- 06.12.1875
- Возраст (лет)
- 46
- Причина смерти
- замерз
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 206
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 10 муж
Умерш. - Максим Яковлевич, бывший дворовый г.Чуфаровского
Примечание: по отношению пристава 1 стана от 9 декабря 1875 года за №4989
- Примечание / Дополнительно
- по отношению пристава 1 стана от 9 декабря 1875 года за №4989
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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