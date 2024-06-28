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Петр Фомич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Петр Фомич
Тип записи
о смерти
Номер записи
03-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
26.01.1875
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Николай Остроумов;
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.6, лист: 201
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Параскева Петровна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Отец умерш. - Петр Фомич, 0 (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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