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Иван Матвеевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Матвеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
44-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
отставной унтер-офицер
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
11.11.1885
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 143
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Иван Васильевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Наумовна, дочь крестьянина (д. Кошелевские выселки, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Наум Михайлович, крестьянин (д. Кошелевские выселки, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Матвеевич, отставной унтер-офицер (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фока Петрович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Афанасьевич, крестьянин (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Ильич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
Кошелевские выселки, вероятно, относятся к д. Кошелево (в наст.вр. Старокошелево) или к д. Новокошелево (в 1885 г. не существовала)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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