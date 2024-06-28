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Наум Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Наум Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
44-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
11.11.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кошелевские выселки, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
11.11.1885
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 143
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Иван Васильевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Наумовна, дочь крестьянина (д. Кошелевские выселки, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Наум Михайлович, крестьянин (д. Кошелевские выселки, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Матвеевич, отставной унтер-офицер (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фока Петрович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Афанасьевич, крестьянин (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Ильич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
Кошелевские выселки, вероятно, относятся к д. Кошелево (в наст.вр. Старокошелево) или к д. Новокошелево (в 1885 г. не существовала)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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