Васса Наумовна
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Васса Наумовна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 44-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 11.11.1885
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- дочь крестьянина
- Нас. пункт приписки
- д. Кошелевские выселки, Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата брака
- 11.11.1885
- Возраст (лет)
- 16
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Фортинский
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 143
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Иван Васильевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Васса Наумовна, дочь крестьянина (д. Кошелевские выселки, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Наум Михайлович, крестьянин (д. Кошелевские выселки, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Матвеевич, отставной унтер-офицер (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фока Петрович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Афанасьевич, крестьянин (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Ильич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
- Комментарий наборщика
- Кошелевские выселки, вероятно, относятся к д. Кошелево (в наст.вр. Старокошелево) или к д. Новокошелево (в 1885 г. не существовала)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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