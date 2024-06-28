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Иван Тарасович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Тарасович
Тип записи
о браке
Номер записи
43-б
Роль персоны
Жених
Дата события
27.10.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
бессрочноотпускной рядовой
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
27.10.1885
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 143
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Иван Тарасович, бессрочноотпускной рядовой (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Андреевна, дочь умершего дворового человека (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Андрей Фомич, умерший дворовый человек (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Фока Петрович, Крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Ильич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Тарасович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Макар Феоктистович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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