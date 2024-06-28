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Елена Егоровна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Елена Егоровна
Тип записи
о браке
Номер записи
42-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.10.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дочь крестьянина
Нас. пункт приписки
сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
27.10.1885
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 142
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Петр Онисимович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Егоровна, дочь крестьянина (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Егор Савельевич, крестьянин (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пантелей Андреевич, Крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ермил Васильевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Авксентий Онисимович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феофан Петрович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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