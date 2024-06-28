Петр Онисимович
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Петр Онисимович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 42-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 27.10.1885
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата брака
- 27.10.1885
- Возраст (лет)
- 23
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Фортинский
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 142
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Петр Онисимович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Егоровна, дочь крестьянина (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Егор Савельевич, крестьянин (сельцо Саблино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пантелей Андреевич, Крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ермил Васильевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Авксентий Онисимович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феофан Петрович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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