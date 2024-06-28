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Иван Ананьевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Ананьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
41-б
Роль персоны
Жених
Дата события
27.10.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
27.10.1885
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 142
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Иван Ананьевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Петровна, дочь крестьянина (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Петр Васильевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Поликарпович, Крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Ананьевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Поликарп Ефимович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Васильевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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