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Феоктист Максимович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Феоктист Максимович
Тип записи
о браке
Номер записи
38-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
25.01.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Городище, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
25.01.1885
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 140
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Николай Феоктистович, бессрочноотпускной рядовой (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Феоктистовна, дочь государственного крестьянина (д. Городище, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Феоктист Максимович, государственный крестьянин (д. Городище, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Кириллович, Крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Григорий Феоктистович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Карпович, крестьянин (д. Требовая, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лука Григорьевич, крестьянин (д. Ходовые Дворики, )
Комментарий наборщика
возраст и номер брака невесты не записан
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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