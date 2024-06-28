Исай Андреевич
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Исай Андреевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 37-б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 20.01.1885
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата брака
- 20.01.1885
- Священнослужители
- священник Иоанн Фортинский
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 140
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Стефан Феногенович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иустиния Исаевна, дочь государственного крестьянина (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Исай Андреевич, государственный крестьянин (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ульян Евграфович, Крестьянин (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Матвеевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дементий Леонович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Фока Петрович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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