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Иустиния Исаевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иустиния Исаевна
Тип записи
о браке
Номер записи
37-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.01.1885
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дочь государственного крестьянина
Нас. пункт приписки
д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
20.01.1885
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.73, лист: 140
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Стефан Феногенович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иустиния Исаевна, дочь государственного крестьянина (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Исай Андреевич, государственный крестьянин (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Ульян Евграфович, Крестьянин (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Матвеевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дементий Леонович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Фока Петрович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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