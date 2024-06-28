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Василий Тарасович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Василий Тарасович
Тип записи
о браке
Номер записи
35-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.10.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
26.10.1884
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 174
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Михаил Ильич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фекла Васильевна, дочь крестьянина (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Василий Матвеевич, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Макар Феоктистович, Крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мартин Иванович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Никита Федорович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Тарасович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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