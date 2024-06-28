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Егор Ефимович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Егор Ефимович
Тип записи
о браке
Номер записи
34-б
Роль персоны
Жених
Дата события
26.10.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
26.10.1884
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 174
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Егор Ефимович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрена Саввишна, дочь крестьянина (с. Апонитищи, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Савва Корнеевич, крестьянин (с. Апонитищи, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Фока Петрович, Крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тихон Иванович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Николаевич, крестьянин (с. Плуталово, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Тихонович, крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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