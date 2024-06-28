Ульяна Дементьевна
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Ульяна Дементьевна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 33-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 25.01.1884
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- дочь государственного крестьянина
- Нас. пункт приписки
- д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата брака
- 25.01.1884
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Фортинский
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 172
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Никанор Петрович, бывший дворовый человек г.Логвеновых (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ульяна Дементьевна, дочь государственного крестьянина (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Дементий Гаврилович, государственный крестьянин (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Андреевич, государственный крестьянин (с. Григорьевское, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мартин Акимович, государственный крестьянин (с. Григорьевское, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мартин Мартинович, государственный крестьянин (с. Григорьевское, Зарайский у., Рязанская губ.)
- Комментарий наборщика
- второй поручитель по невесте не записан
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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