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Никанор Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Никанор Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
33-б
Роль персоны
Жених
Дата события
25.01.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
бывший дворовый человек г.Логвеновых
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
25.01.1884
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 172
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Никанор Петрович, бывший дворовый человек г.Логвеновых (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ульяна Дементьевна, дочь государственного крестьянина (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Дементий Гаврилович, государственный крестьянин (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Андреевич, государственный крестьянин (с. Григорьевское, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мартин Акимович, государственный крестьянин (с. Григорьевское, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мартин Мартинович, государственный крестьянин (с. Григорьевское, Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
второй поручитель по невесте не записан
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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