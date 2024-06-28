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Иван Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Сергеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
32-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.01.1884
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
08.01.1884
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.66, лист: 172
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Иван Сергеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Тарасовна, дочь умершего крестьянина / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Тарас Денисович, умерший крестьянин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Поликарпович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Архипович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Трифонович, крестьянин (д. Чирьяково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николай Васильевич, бывший дворовый (г. Зарайск, Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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