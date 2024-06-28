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Афанасий Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Афанасий Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
31-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.10.1883
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
26.10.1883
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.57, лист: 235
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Андрей Яковлевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Евдокия Ананьевна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ананий Алексеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Поликарпович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Афанасий Федорович, крестьянин собственник (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Александрович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Ананьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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