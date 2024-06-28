Федор Поликарпович
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Федор Поликарпович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 31-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 26.10.1883
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- крестьянин собственник
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата брака
- 26.10.1883
- Священнослужители
- священник Иоанн Фортинский
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.57, лист: 235
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Андрей Яковлевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Евдокия Ананьевна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Ананий Алексеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Поликарпович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Афанасий Федорович, крестьянин собственник (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Александрович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Ананьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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