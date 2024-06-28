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Дмитрий Онисимович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Дмитрий Онисимович
Тип записи
о браке
Номер записи
30-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
08.11.1881
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 113
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Федор Петрович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марья Федоровна, дочь крестьянина собственника (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Федор Никитич, крестьянин собственник (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пантелей Андреевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Онисимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иларион Максимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Петрович, временноотпускной (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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