Дмитрий Онисимович
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Дмитрий Онисимович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 30-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 08.11.1881
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- крестьянин собственник
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата брака
- 08.11.1881
- Священнослужители
- священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 113
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Федор Петрович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марья Федоровна, дочь крестьянина собственника (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Федор Никитич, крестьянин собственник (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пантелей Андреевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Онисимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иларион Максимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Петрович, временноотпускной (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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