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Евдокия Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Евдокия Афанасьевна
Тип записи
о браке
Номер записи
29-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
08.11.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дочь крестьянина собственника
Нас. пункт приписки
с. Апонитищи, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
08.11.1881
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 113
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Петр Ананьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Афанасьевна, дочь крестьянина собственника (с. Апонитищи, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Афанасий Гаврилович, крестьянин собственник (с. Апонитищи, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Поликарпович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Захарович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Николаевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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