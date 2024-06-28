Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Иванович

Егор Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Егор Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
28-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
19.04.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
19.04.1881
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 112
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Мартин Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - ??? Семеновна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Семен Федорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Егор Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Ильич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Матвеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Михеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
имя невесты не написано. Из МК рождений 1884 г известно, что она Татьяна Семеновна
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close