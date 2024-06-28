??? Семеновна
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- ??? Семеновна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 28-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 19.04.1881
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- дочь крестьянина собственника
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата брака
- 19.04.1881
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 112
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Мартин Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - ??? Семеновна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Семен Федорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Егор Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Ильич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Матвеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Михеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
- Комментарий наборщика
- имя невесты не написано. Из МК рождений 1884 г известно, что она Татьяна Семеновна
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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