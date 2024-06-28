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Фока Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Фока Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
27-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.04.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
19.04.1881
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 112
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Федот Леонтьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Ивановна, дочь отставного солдата (сельцо Кареево, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Иван Федорович, отставной солдат (сельцо Кареево, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Евграфович, крестьянин (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Матвеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Фока Петрович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Афиноген Леонтьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Комментарий наборщика
возраст невесты не написан
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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