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Дмитрий Федорович Повалишин

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Дмитрий Федорович Повалишин
Тип записи
о браке
Номер записи
25-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.01.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дворянин
Дата брака
07.01.1881
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 111
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Донарский Михаил Дмитриевич, потомственный почетный гражданин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Сергеевна, города Зарайска гражданка / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Федорович Повалишин, дворянин
Свидетель жениха №2 - Николай Александрович Ртищев, дворянин
Свидетель невесты №1 - Алексей Николаевич Ильин, дворянин
Свидетель невесты №2 - Василий Иванович Балицкий, Коллежский секретарь
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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