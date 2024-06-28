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Донарский Михаил Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Донарский Михаил Дмитриевич
Тип записи
о браке
Номер записи
25-б
Роль персоны
Жених
Дата события
07.01.1881
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
потомственный почетный гражданин
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
07.01.1881
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.38, лист: 111
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Донарский Михаил Дмитриевич, потомственный почетный гражданин (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Сергеевна, города Зарайска гражданка / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Федорович Повалишин, дворянин
Свидетель жениха №2 - Николай Александрович Ртищев, дворянин
Свидетель невесты №1 - Алексей Николаевич Ильин, дворянин
Свидетель невесты №2 - Василий Иванович Балицкий, Коллежский секретарь
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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