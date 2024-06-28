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Федор Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Федор Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
24-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.11.1880
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
09.11.1880
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 65
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Никита Евлампиевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татьяна Васильевна, дочь купца (д. Протасово, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Евлампий
Отец невесты - Василий Семенович, Зарайский купец (д. Протасово, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Матвеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Косьма Федорович, крестьянин собственник (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Федорович, крестьянин собственник (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сергей Федорович, крестьянин собственник (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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