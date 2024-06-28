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Татьяна Федоровна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Татьяна Федоровна
Тип записи
о браке
Номер записи
22-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.01.1880
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дочь временнообязанного крестьянина
Нас. пункт приписки
д. Костенково, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
20.01.1880
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.34, лист: 63
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Корнелий Фокич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Татьяна Федоровна, дочь временнообязанного крестьянина (д. Костенково, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Фока
Отец невесты - Федор Лазаревич, временнообязанный крестьянин г.Павловой (д. Костенково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Георгий Фокич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Матвеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Степан Антонович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Игнат Иванович, крестьянин собственник (д. Бавыкино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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