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Иван Прокопьевич

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Иван Прокопьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
20-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
26.10.1879
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
временнообязанный крестьянин г.Туркестановых
Нас. пункт приписки
д. Носово, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
26.10.1879
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.26, лист: 124
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Никита Федорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Ивановна, дочь крестьянина собственника (д. Носово, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор
Отец невесты - Иван Прокопьевич, временнообязанный крестьянин г.Туркестановых (д. Носово, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Петр Ильич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Феоктистович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Петр Николаевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков Елисеевич, временнообязанный крестьянин г.Селивановых (д. Кошелево, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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