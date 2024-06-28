Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Федорович

Николай Федорович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Николай Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
18-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.11.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
10.11.1878
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 74
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Василий Федорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Маркеловна, дочь крестьянина собственника (д. Долгая, ) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор
Отец невесты - Маркел Иванович, Крестьянин собственник (д. Долгая, )
Свидетель жениха №1 - Трофим Павлович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Семен Васильевич, крестьянин собственник (д. Чирьяково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Федорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Семен Семенович, крестьянин собственник (д. Чирьяково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close