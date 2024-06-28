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Дмитрий Онисимович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Дмитрий Онисимович
Тип записи
о браке
Номер записи
17-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.11.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
05.11.1878
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 74
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Ефрем Герасимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Екатерина Иродионовна, дочь крестьянина собственника (д. Долгая, ) / Брак по счёту: 2 /
Отец жениха - Герасим
Отец невесты - Иродион Давыдович, Крестьянин собственник (д. Долгая, )
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Онисимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Николаевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Ефремович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Онисим Мартинович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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