Иродион Давыдович
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Иродион Давыдович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 17-б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 05.11.1878
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- Крестьянин собственник
- Нас. пункт приписки
- д. Долгая,
- Дата брака
- 05.11.1878
- Священнослужители
- священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 74
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Ефрем Герасимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Екатерина Иродионовна, дочь крестьянина собственника (д. Долгая, ) / Брак по счёту: 2 /
Отец жениха - Герасим
Отец невесты - Иродион Давыдович, Крестьянин собственник (д. Долгая, )
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Онисимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Николаевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Ефремович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Онисим Мартинович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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