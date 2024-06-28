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Агрипина Тихоновна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Агрипина Тихоновна
Тип записи
о браке
Номер записи
16-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.10.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дочь крестьянина собственника
Нас. пункт приписки
с. Ивановское, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
27.10.1878
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 74
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Кирилл Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агрипина Тихоновна, дочь крестьянина собственника (с. Ивановское, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Иван
Отец невесты - Тихон Евдокимович, Крестьянин собственник (с. Ивановское, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Никифорович, государственный крестьянин (д. Филиповичи, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Онисимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Семен Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Егор Власиевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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