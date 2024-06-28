Артемий Семенович
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Артемий Семенович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 15-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 27.10.1878
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- крестьянин собственник
- Нас. пункт приписки
- с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата брака
- 27.10.1878
- Священнослужители
- священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 73
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Иван Афанасьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Трофимовна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Афанасий
Отец невесты - Трофим Павлович, Крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Артемий Семенович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Архипович, крестьянин собственник (д. Костенково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ефим Андреевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Ефимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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