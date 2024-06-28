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Артемий Семенович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Артемий Семенович
Тип записи
о браке
Номер записи
15-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.10.1878
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
27.10.1878
Священнослужители
священник Иоанн Фортинский , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.18, лист: 73
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Иван Афанасьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Трофимовна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Афанасий
Отец невесты - Трофим Павлович, Крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Артемий Семенович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Архипович, крестьянин собственник (д. Костенково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ефим Андреевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Ефимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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