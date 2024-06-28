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Стахий Проклович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Стахий Проклович
Тип записи
о браке
Номер записи
13-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
11.11.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
Крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
11.11.1877
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 38
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Артемий Семенович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Стефанида Стахиевна, дочь крестьянина собственника (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Семен
Отец невесты - Стахий Проклович, Крестьянин собственник (с. Ситьково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Пантелей Андреевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Алексей Герасимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохор Иванович, крестьянин (д. Костенково, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ермил Иванович, крестьянин (д. Паршино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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