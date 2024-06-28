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Дмитрий Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Дмитрий Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
12-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
30.10.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
умерший крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
30.10.1877
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 37
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Иродион Михайлович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Дмитриевна, дочь умершего крестьянина (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Михаил
Отец невесты - Дмитрий Иванович, умерший крестьянин собственник (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Логин Егорович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Поликарпович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Матвеевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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