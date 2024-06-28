Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Василий Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
09-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.01.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
отставной солдат
Дата брака
23.01.1877
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Иван Ефремович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евфросинья Анисимовна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Ефрем
Отец невесты - Онисим Мартынович, Крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Поликарпович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Ермилович, государственный крестьянин (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Косьма Прокопьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Иванович, отставной солдат
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close