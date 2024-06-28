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Михаил Ермилович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Михаил Ермилович
Тип записи
о браке
Номер записи
09-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.01.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
23.01.1877
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Иван Ефремович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евфросинья Анисимовна, дочь крестьянина собственника (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Ефрем
Отец невесты - Онисим Мартынович, Крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Поликарпович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михаил Ермилович, государственный крестьянин (д. Федоровская, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Косьма Прокопьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Иванович, отставной солдат
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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