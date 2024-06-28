Пелагея Павловна
Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
- ФИО
- Пелагея Павловна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 08-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 09.01.1877
- Приход
- Введенская ц.
- Губерния прихода
- Рязанская
- Уезд прихода
- Зарайский
- Место прихода
- Жилконцы
- Статус персоны
- дочь умершего крестьянина
- Нас. пункт приписки
- д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.
- Дата брака
- 09.01.1877
- Возраст (лет)
- 16
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
- Архивный код
- ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 35
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Степан Антонович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Павловна, дочь умершего крестьянина (д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Антон
Отец невесты - Павел Васильевич, Крестьянин (д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Косьма Прокопьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егор Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Максим Александрович, крестьянин собственник (сельцо Борислово, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Маркелович, крестьянин собственник (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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- Индексация данных проведена Софья Марголина
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