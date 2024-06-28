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Пелагея Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Пелагея Павловна
Тип записи
о браке
Номер записи
08-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.01.1877
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
дочь умершего крестьянина
Нас. пункт приписки
д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
09.01.1877
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.14, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Степан Антонович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Павловна, дочь умершего крестьянина (д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Антон
Отец невесты - Павел Васильевич, Крестьянин (д. Камнево, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Косьма Прокопьевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егор Иванович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Максим Александрович, крестьянин собственник (сельцо Борислово, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Маркелович, крестьянин собственник (д. Енино, Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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