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Варфоломей Максимович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Варфоломей Максимович
Тип записи
о браке
Номер записи
07-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.10.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
отставной фельдфебель
Дата брака
27.10.1876
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 291
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Феофан Петрович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ксения Семеновна, крестьянская дочь (д. Горюшкино, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Петр
Отец невесты - Семен Евсеевич (д. Горюшкино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Анисимович, бомбардир Кронштадтской крепостной артиллерии
Свидетель жениха №2 - Варфоломей Максимович, отставной фельдфебель
Свидетель невесты №1 - Пантелей Андреевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Илларион Максимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Софья Марголина

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