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Феофан Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Жилконицы за 1875-1917 годы
ФИО
Феофан Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
07-б
Роль персоны
Жених
Дата события
27.10.1876
Приход
Введенская ц.
Губерния прихода
Рязанская
Уезд прихода
Зарайский
Место прихода
Жилконцы
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.
Дата брака
27.10.1876
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Николай Остроумов , исправляющий должность псаломщика Петр Покрывалов
Архивный код
ЦГАМО, ф.16И, оп.2, д.10, лист: 291
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Феофан Петрович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ксения Семеновна, крестьянская дочь (д. Горюшкино, Зарайский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Петр
Отец невесты - Семен Евсеевич (д. Горюшкино, Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Анисимович, бомбардир Кронштадтской крепостной артиллерии
Свидетель жениха №2 - Варфоломей Максимович, отставной фельдфебель
Свидетель невесты №1 - Пантелей Андреевич, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Илларион Максимович, крестьянин собственник (с. Жилконцы, Ильицынская вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Софья Марголина

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